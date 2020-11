18.11.2020, 08:57 Uhr

Ab 2021: Studiengang "Autonomes Fahren" an der Hochschule Coburg

Ab dem Sommersemster 2021 bietet die Hochschule Coburg den Masterstudiengang "Autonomes Fahren" an. Der Studiengang soll am Lucas-Cranach-Campus in Kronach angesiedelt sein und wird heute vorgestellt.