Ab 1. Juni gelten neue Regeln für Bootsfahrer auf der Isar

Ab 1. Juni können Bootfahrer belangt werden, die im Bereich der Isar verunglücken und die Hilfe der Rettungsdienste brauchen. Wer dabei mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hat, trägt die Kosten für einen Rettungseinsatz selbst. Das Verbot von Glasflaschen soll die Natur schützen und das Verbot von Tandem-Schlauchbooten sorgt dafür, dass das berühmte Tragerl Bier nicht im Beiboot mitfährt.

Ranger sollen über neue Regeln informieren

Seit April gilt die Verordnung bereits zwischen Sylvensteinspeicher und Bad Tölz – jetzt wird sie bis 15. Oktober bis zur Landkreisgrenze bei Icking ausgedehnt. Zwölf Ranger beschäftigt der Landkreis, die über die neuen Regeln informieren und über die strengeren Naturschutzregeln wachen.

"Freizeitdruck" war zu groß geworden

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat die neue Isarverordnung ausgearbeitet, weil der "Freizeitdruck" auf dem Wildfluss aus Sicht der Behörde zu groß geworden war.

In einem fünf Jahre langen Verfahren hat der Landkreis 70 Stellungsnahmen von öffentlichen Einrichtungen und Verbänden in die Verordnung eingearbeitet. In einer Studie soll untersucht werden, ob und wie sich die Ökologie durch den Versuch der Steuerung erholt.

Isarverordnung schränkt Flussbenutzung für Privatleute ein

Betroffen von der Nutzungseinschränkung sind Privatleute. Neben dem Glasflaschenverbot und der 0,5-Promille-Grenze gibt es noch weitere Regeln: So darf etwa keiner mehr ohne Grund vom Boot springen oder zu nah an Kiesbänke fahren, und ab 20.30 Uhr bis morgens um 7.00 Uhr soll auf dem Fluss Ruhe herrschen - sprich, es gibt ein Nachtfahrverbot.

Hohe Geldbußen bei Verstößen gegen die Isarverordnung

Alkoholkontrollen soll es laut Landratsamt nicht geben. Allerdings gebe es bei möglichen Unfällen eine zivilrechtliche Handhabe gegen die Party-Bootfahrer. Es drohen Geldbußen von bis zu 5.000 Euro.

Kanuverbände wollen klagen

Alles sinnvolle Maßnahmen, heißt es quer durch alle Interessensgruppen. Nur beim Befahrverbot gibt es heftige Kritik von Wassersportlern. Zwei Drittel des Jahres darf kein Boot mehr südlich von München fahren – nur im Zeitraum zwischen 1. Juni und 15. Oktober darf dann noch auf der Isar tagsüber gepaddelt werden. So könnten sich Flora und Fauna zwischen Sylvensteinspeicher und Icking erholen, sagt Landrat Josef Niedermaier.

Die Kanuverbände wollen gegen die Verordnung klagen. Sie sehen sich in der Ausübung ihres Hobbies als nicht alkoholisierte Freizeitsportler ungerecht behandelt.