A99 nach Lkw-Unfall bei Kirchheim teilweise gesperrt

Die A99 ist derzeit bei Kirchheim wegen eines Unfalls mit drei Lastwagen in Fahrtrichtung Nürnberg/Stuttgart komplett gesperrt. Wie die Polizei berichtet, sind die drei Lastwagen aufeinander aufgefahren. Es hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet.

Ein Fahrer in Lebensgefahr

Das mittlere Fahrzeug wurde dabei total zusammengeschoben, der Fahrer im Lastwagen eingeklemmt. Er wurde schwer am Kopf verletzt, es besteht Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, werden sich die Bergungsarbeiten bis in den späten Nachmittag hinziehen.

Die Polizei bittet darum, die Autobahn in diesem Bereich – wenn möglich – weiträumig zu umfahren.