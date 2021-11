"A95: Stau am Autobahnende" soll nächstes Jahr verschwinden

"Stau am Autobahnende der A95 in Eschenlohe" - diese Meldung im Verkehrsbericht des Bayerischen Rundfunks kennt jede Autofahrerin und jeder Autofahrer in Bayern. Wenn die Rechnung der Verkehrsstrategen und -planer in Berlin und München aufgeht, soll diese Meldung ab Mitte nächsten Jahres der Vergangenheit angehören. Dann soll mit der Verkehrsfreigabe für den Oberauer Tunnel (Länge 3 Kilometer, Baukosten ca. 200 Millionen Euro) der Stau am Autobahnende der A95 verschwinden.

Autobahnanschluss Ohlstadt: Freigabe am Dienstagabend

Damit die Blechlawine an sonnigen Wochenenden dann nicht den Weg durch den Ort Eschenlohe nimmt, haben die Verkehrsplaner die Anschlussstelle Ohlstadt rund vier Kilometer nördlich von Eschenlohe geplant und jetzt gebaut. Es ist ein vergleichsweise kleiner Autobahn-Teilanschluss, der heute offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. 1,7 Millionen Euro Baukosten, keine 2 Jahre Bauzeit – das sind die nackten Zahlen. Bedeutung bekommt diese Auffahrt, wenn im kommenden Jahr die beiden maroden Tunnels auf der Bundesstraße 2 in Eschenlohe geschlossen werden. Alexander Dobrindt (CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister: "Es ist ein hoch bedeutsames Projekt für die Verkehrsentlastung im Werdenfelser Land". Der Verkehr soll von der Bundesstraße 2 südlich von Murnau auf die A 95 geleitet werden.

Tunnels waren im Krieg Werkhallen der Nazis

Die Schließung der alten Tunnels auf der B2 in Eschenlohe aus dem Zweiten Weltkrieg ist notwendig, weil sie aktuellen Sicherheitsstandards nicht mehr Stand halten - und weil die Betriebskosten für das marode Bauwerk viel zu hoch sind, klagt das Straßenbauamt Weilheim. Die Tunnels waren während des 2. Weltkrieges Produktionsstätten für Flugzeugteile der Firma Messerschmidt in Augsburg; hunderte Zwangsarbeiter mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen für das NS-Regime arbeiten.

Über Euro Milliarde Euro für Tunnels im Loisachtal

Die Autobahn A95 soll ab 2027 durch den Auerbergtunnel 4-spurig bis Oberau ausgebaut sein. Die neue Anschlussstelle gehört zum Gesamtkonzept der Ortsumfahrungen von Garmisch-Partenkirchen mit insgesamt vier großen Straßentunnels und einer Bausumme von über einer Milliarde Euro. Der ehemalige Verkehrsminister der CSU sagte am Rande der Eröffnung, er hoffe, dass durch die angekündigte Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes (gültig bis 2030) das Tunnelprojekt des Wanktunnels in Garmisch-Partenkirchen nicht gefährdet sei. Anders als bei früheren Bundesregierungen wolle die neue Bundesregierung diesen Plan vor seiner Neufassung im Jahr 2030 anpassen.

Der Stau wandert von Eschenlohe nach Garmisch und Partenkirchen

Wie sich die Verkehrsmeldungen dann Ende des nächsten Jahres anhören werden, steht in den Sternen. Allerdings sagen Kritiker des Straßenausbaus voraus, dass sich die Verkehrskolonne mindestens bis zum Jahr 2024, in dem dann der Kramertunnel als nächstes die Orte entlasten soll, im Ortsbereich von Garmisch und Partenkirchen aufstaut.