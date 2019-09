Den Rettungskräften bot sich ein Bild der Verwüstung, als sie am Morgen an die Unfallstelle auf der A95 kamen. Ein Audi R8 war aus München kommend kurz vor der Abfahrt Starnberg in die Leitplanke und gegen zwei Bäume gekracht. Danach ging der Sportwagen in Flammen auf. Das Unfallauto ist in mehrere Teile zerborsten, Karosserie und Motorblock sind deformiert.

Ein Toter und ein Schwerverletzter

In dem Auto saßen laut Polizei zwei Menschen. Nähere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Die Beiden wurden beim Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert. Eine Person konnte nicht wiederbelebt werden. Die andere kam schwer verletzt in eine Münchner Klinik.

A95 zwischenzeitlich komplett gesperrt

Gegen zwei Uhr hatten erste Anrufer den Unfall gemeldet. Feuerwehren aus München und den umliegenden Gemeinden gelang es, das brennende Auto schnell zu löschen. Die Autobahn und die parallele Staatsstraße 2065 waren zwischenzeitlich komplett gesperrt. Zur Unfallursache ist bislang nichts bekannt.