A94: Isentalautobahn wird früher fertig

Die Isentalautobahn wird früher fertig als geplant. Das bestätigte die Autobahndirektion Südbayern auf Nachfrage. Ursprünglich war der 31. Oktober als Fertigstellungstermin vorgesehen. Nun soll das 33 Kilometer lange Teilstück der A94 bereits Ende September freigegeben werden. Es führt von Pastetten über Dorfen nach Heldenstein.

Entlastet wird damit die B12, die von München nach Passau führt. Sie gilt als besonders unfallträchtig. Zumal auf der Strecke auch sehr viel Schwerlastverkehr unterwegs ist.

Baukosten blieben im Rahmen

Auch der Kostenrahmen von 440 Millionen Euro sei eingehalten worden, so die Autobahndirektion weiter. Das neue Teilstück verfügt über vier Anschlussstellen und zwei Parkplätze mit Toiletten. 20 Über- und 39 Unterführungen mussten errichtet werden, dazu sechs Großbrücken.

Gebaut wird die Isentalautobahn von dem Konsortium Isentalautobahn GmbH & Co KG als Private-Öffentliche-Partnerschaft. Die Isentalautobahn GmbH wird auch nach der Fertigstellung auch für Betrieb und Erhalt des gesamten A94-Abschnitts von Forstinning bis nach Marktl am Inn zuständig sein.

Derzeit noch Restarbeiten

Derzeit laufen auf der Isentalautobahn (Pastetten bis Heldenstein) noch letzte Restarbeiten an Wildschutzzäunen und Lärmschutzwänden. Auch kleinere Asphaltierungsarbeiten und das Aufbringen der Straßenmarkierung seien derzeit noch in der Mache, so ein Mitarbeiter der Isentalautobahn GmbH & Co KG auf Nachfrage des BR.

Erbitterte Widerstände gegen den Bau

Mit der Fertigstellung findet eines der umstrittensten Verkehrsprojekte der bayerischen Geschichte nun seinen Abschluss. Jahrzehnte lang hatten Naturschützer und Bewohner gegen die Zerschneidung des landschaftlich äußerst reizvollen Isentals protestiert. Der Widerstand wurde auch von Prominenten wie Gerhard Polt und den Well-Brüdern unterstützt.