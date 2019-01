A94-Abschnitt ab Oktober fertig: Das spart Niederbayern Zeit

Der neue Abschnitt zwischen Forstinning und Marktl am Inn in Oberbayern ist insgesamt 77 Kilometer lang, 33 Kilometer davon wurden zwischen Pastetten und Heldenstein von einer privaten Firma neu gebaut. 2016 war Baubeginn, ab Ende Oktober gibt es zwei Fahrspuren plus Standstreifen in jede Richtung.

Neuer Teilabschnitt der A94: Zeitersparnis für einige Niederbayern

Obwohl der neue Abschnitt, der einen Lückenschluss zwischen München und Mühldorf darstellt, in Oberbayern ist, bringt er auch den Niederbayern ab Oktober eine Zeitersparnis. Bisher musste man zum Beispiel von Pocking, Bad Füssing oder Kirchham die ganze Strecke bis nach München über die B12 fahren - und die ist bekannt für viele Lastwagen und für viele tödliche Unfälle. Mit dem neuen Abschnitt der A94 spart man sich eine gute halbe Stunde auf dem Weg nach München, wenn man bei Mühldorf dann auf die Autobahn fahren kann.

Teilabschnitt bei Simbach: Zwei Varianten als Lösung

Dieser neue Abschnitt ist aber nur einer von vielen. In Niederbayern sind weitere Teilabschnitte für die neue A94 geplant, wie beispielsweise Simbach-West bis Simbach-Ost, Prienbach Ost bis Kühstein, Malching bis Kirchham oder Kirchham bis Pocking. In diesen Abschnitten geht es noch nicht so schnell voran, wie im oberbayerischen Teil.

Wie Josef Seebacher von der Autobahndirektion Süd sagt, geht es vor allem um den Schlüsselabschnitt bei Simbach am Inn. Lange Zeit hat man dort den Bau der A94 abgelehnt. Jetzt will man zwei Varianten vorstellen: Entweder gibt es dann einen langen Tunnel unter der Bahnlinie oder eine Trasse im Norden von Simbach. Das wolle man laut Seebacher noch in diesem Sommer vorstellen und mit der Gemeinde besprechen.

Tunnelbau im Landkreis Passau

Dauern wird auch der Tunnelbau bei Tutting im Landkreis Passau: Der erste Tunnelblock wird zwar gerade gebaut - aber das geht immer nur stückchenweise voran wegen des Grundwassers, das nicht unterbrochen werden darf.

Teilabschnitt Kirchham und Pocking: Klagen von Grundstückbetroffenen

Im Abschnitt zwischen Kirchham und Pocking sind noch einige Klagen offen, bei denen Grundstücksbetroffene mehr Grund als Ausgleichsflächen haben wollen. Hier muss in Zukunft ein Kompromiss gefunden werden.

Lärmschutz für Menschen, Ausgleichsflächen für Tiere

Einige Kompromisse konnten bereits bei der umstrittenen A94 getroffen werden: So befürchteten Anwohner beispielsweise mehr Lärm mit dem Bau. Nach Seebacher wird hier mit Lärmschutz und einem leiseren Fahrbahnbelag gearbeitet.

Zudem haben sich Naturschützer gemeldet - die neue A94 führt durch das einst so idyllische Isental - hier werde der Lebensraum von Zauneidechsen, Fledermäusen oder dem Kiebitz bedroht. Hierfür werden Ausgleichsflächen auch im Abschnitt zwischen Kirchham und Pocking geschaffen.

A94: Vorteile für Region und Sicherheit

Josef Seebacher sieht für die gesamte Region - gerade auch im Bäderdreieck um Bad Füssing und Pocking - einen Vorteil: Die Kunden von Hotels beispielsweise kommen ganz einfach über die A94 hierher, was die Region attraktiver macht. Und einen anderen, ganz wichtigen Vorteil bietet die neue A94 zudem: Die gefährliche B12 kann gemieden und auf die A94 ausgewichen werden. Erst vor kurzem ist wieder ein tödlicher Unfall auf der B12 passiert.

A94 ist letzter Autobahnbau Bayerns

Die A94 wird nach Seebacher die letzte neue Autobahn in Bayern sein, die gebaut wird. Mit der A94 ist dann der Autobahnbau abgeschlossen.