A93 und A8: Wieder langer Lkw-Stau wegen Blockabfertigung

Die Auswirkungen der heutigen Lkw-Blockabfertigung an der Grenze zu Tirol sind für Lkw-Fahrer deutlich spürbar, aber nicht so massiv wie am Mittwoch. Die Verkehrspolizei Rosenheim berichtet von einem Lkw-Rückstau auf der rechten Spur die gesamte A93 entlang und auf der A8 bis zum Irschenberg. Teilweise stehen die Lkw auch zweispurig auf der A8.

Ab Mittag Besserung erwartet

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim sind vor Ort, regeln den Verkehr und achten vor allem darauf, dass die linke Fahrspur für andere Fahrzeuge frei bleibt. Bis zum Mittag werden sich die Verkehrsbehinderungen für alle erledigt haben, so die Prognose der Verkehrspolizei Rosenheim.

Am Mittwoch Stau bis nach München

Am Mittwoch hatte die Lkw-Blockabfertigung für einen massiven Rückstau gesorgt. Die Lkw-Schlange zog sich rund 70 Kilometer bis nach München. Die Tiroler Behörden hielten ihre Maßnahmen gestern ungewöhnlich lange aufrecht. Am Donnerstag verteidigte das Land Tirol das Vorgehen: Ohne die Lkw-Blockabfertigungen gäbe es einen Verkehrskollaps auf den Tiroler Autobahnen und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit wäre so gefährdet. Am Donnerstag habe es wegen eines vorangegangenen Feiertags in Österreich im gesamten Inntal und auch am Brenner besonders viel Lkw-Verkehr gegeben.

Blockabfertigungen auch 2021

Auch im kommenden Jahr wird das Land Tirol an den Lkw-Blockabfertigungen festhalten. Inzwischen stehen die Termine für das erste Halbjahr 2021 fest. Bis Anfang Juni wird es an 19 Tag Dosiermaßnahmen für Lkw an der Grenze geben. Alleine im Mai sind zehn Tage eingeplant.