01.10.2021, 07:24 Uhr

A93 über Stunden gesperrt: Sattelauflieger brennt aus

Weil der Auflieger eines Sattelzugs in Brand geraten ist, war die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Weiden am Donnerstagabend komplett gesperrt. Der Fahrer verletzte sich beim Versuch, das Feuer zu löschen.