A93 nach Unfall gesperrt - Feuerwehr verteilt im Stau Getränke

Auf der A93 Hof in Richtung Weiden hat sich zwischen den Anschlussstellen Windischeschenbach und Neustadt an der Waldnaab am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums der Oberpfalz kam ein Pkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann über alle Fahrbahnen nach rechts in die Böschung, wo er sich überschlug.

Stau soll von hinten aufgelöst werden

Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Richtung Regensburg gesperrt. Es bildete sich bereits ein zwei Kilometer langer Stau. Die Polizei versucht nun, diesen aufzulösen, indem die wartenden Autos von hinten her zur letzten Anschlussstelle Windischeschenbach zurückgelotst werden, um dort die Autobahn zu verlassen.

An die wartenden Verkehrsteilnehmer wird in Kürze die Feuerwehr damit beginnen, angesichts der hohen Außentemperaturen Getränke zu verteilen.