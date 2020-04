A93 nach Lkw-Unfällen zeitweise komplett gesperrt

Schwerer Lkw-Unfall in der Nacht zum Donnerstag auf der A93 Hof-Weiden: Zwischen den Anschlussstellen Mitterteich-Süd und Wiesau (Lkr. Tirschenreuth) fuhr ein Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache auf einen zweiten auf. Einer der Lkw kippte um, beim zweiten wurde die Fahrerkabine komplett zerstört. Beide Fahrer erlitten laut Polizei schwere Verletzungen.

Erster Unfall am Mittwochnachmittag

Wenige Stunden zuvor hatte sich in der Gegenrichtung ein schwerer Unfall ereignet. Dort war ein Silozug bei einem missglückten Fahrbahnwechsel umgekippt, anschließend fuhr ein Auto in den quer auf der Autobahn liegenden Auflieger. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, der Autofahrer kam ins Krankenhaus.

Langwierige Aufräumarbeiten

Die A93 wurde wegen der Unfälle und der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Fahrspuren in Richtung Hof konnten in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben werden, die Fahrspuren in Richtung Regensburg am späteren Vormittag.