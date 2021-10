A93 muss nach schwerem Lkw-Unfall erneut gesperrt werden

Nach dem schweren Lkw-Unfall gestern Vormittag auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Ponholz und Teublitz wird die Fahrbahn in Richtung Hof ab 7 Uhr erneut gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR am Morgen mitteilte, wird die Sperrung wohl bis in die Abendstunden dauern. Lediglich noch bis 7 Uhr ist es demnach möglich, auf der linken Spur mit 40 km/h an der Unfallstelle vorbei zu fahren.

Asphalt durch Feuer stark beschädigt

Grund für die erneute Sperrung seien nötige Arbeiten am Asphalt der rechten Spur sowie des Standstreifens. Nachdem der Lkw gestern aus ungeklärter Ursache in einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei gekracht war, war das Fahrzeug in Brand geraten. Durch die Hitze des Feuers wurden die Fahrbahndecke sowie der Standstreifen beschädigt und teils eingeschmolzen, sagte der Sprecher.

A93 in Richtung Hof bleibt bis zum Abend dicht

Eine Spezialfirma müsse deshalb die rechte Fahrspur und den Standstreifen zuerst abfräsen und dann neu teeren. Erst in den Abendstunden könnte die A93 in Fahrtrichtung Hof wieder freigegeben werden. "Wir hoffen, dass es überhaupt so gut läuft", sagte der Sprecher.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall gestern Vormittag schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht und ist nicht in Lebensgefahr.