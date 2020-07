Nach einem Unfall mit einem Kanalreinigungs-Lkw auf der A93 in Regensburg ist die Autobahn komplett gesperrt. Der Lastwagen war am Nachmittag in Höhe der Anschlussstelle Königswiesen aus unbekannter Ursache umgekippt, wie die Verkehrspolizei auf Anfrage mitteilte. Der Fahrer wurde dabei verletzt, er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, war zunächst nicht absehbar.