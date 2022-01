A93: Erste Blockabfertigung des Jahres - Langer Rückstau

Die erste Lkw-Blockabfertigung des Jahres am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein auf der A93 stellt die Geduld der Lkw-Fahrer erneut auf die Probe. Die Blockabfertigung ist von der Tiroler Polizei inzwischen beendet worden, aber auf bayerischer Seite gibt es immer noch einen Lkw-Rückstau – und zwar die gesamte A93 über das Inntaldreieck hinaus bis auf die A8 und hier bis zum Bereich Bad Aibling.

A8 bei Bad Aibling nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Die A8 ist nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Irschenberg und Bad Aibling in Fahrtrichtung Süden zudem aktuell gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr im Bereich eines Stauendes. Mehrere Lkw und Pkw sollen an dem Unfall beteiligt sein. Zu verletzten Personen liegen noch keine Angaben vor. Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz.

Defekter Lastwagen behindert Verkehr zusätzlich

Noch ist unklar, wann sich der Rückstau auflösen wird. Derzeit behindert auch noch ein Pannen-Lkw auf der A93 eine schnelle Auflösung. Insgesamt sei das Lkw-Aufkommen aber gering, so ein Sprecher. Am Donnerstag bestand wegen des Feiertags ein Lkw-Fahrverbot in Österreich.