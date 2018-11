A93: Betonbrocken brechen aus Fahrbahn

Auf der A93 bei Hausen haben sich in der Nacht zum Mittwoch mehrere Betonbrocken in der Größe von Ziegelsteinen aus der Fahrbahn in Fahrtrichtung München gelöst und drei Autos beschädigt, die sie überfuhren.

Stelle bislang unauffällig

Die Ursache des Fahrbahnschadens ist nach Auskunft einer Sprecherin der zuständigen Autobahndirektion unklar: Es wird von einem einmaligen Ereignis ausgegangen. Möglicherweise sei der Beton beschädigt gewesen, von außen habe man dies aber nicht sehen können. Eine Streckenkontrolle kurz vor dem Vorfall habe nichts ergeben.

Transporter prallt auf Sicherungsanhänger

Noch in der Nacht wurde mit der Instandsetzung der Fahrbahn begonnen. Jedoch ereignete sich im Verlauf der Reparaturen ein schwerer Unfall: Ein Kleintransporter fuhr ungebremst in einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei, kippte um und blieb im Graben liegen.

Der Fahrer, ein 28 Jahre alter Pole, wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Kelheim gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 72.000 Euro. Ein Arbeiter der Autobahnmeisterei konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor dem Transporter retten, wurde dabei aber ebenfalls leicht verletzt.

Fahrbahndecke wieder in Ordnung

Die A93 musste rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Mittlerweile sind die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn beendet. Die Autobahndirektion will die Stelle aber im Auge behalten.