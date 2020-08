A93 bei Schwandorf erhält neuen Fahrbahnbelag

Die Autobahn A93 erhält zwischen den Anschlussstellen Schwandorf Nord und Schwandorf Süd in Fahrtrichtung Regensburg eine neue Fahrbahndecke. Die Bauarbeiten beginnen am heutigen Montag und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober, wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt. Der Verkehr wird in dieser Zeit zweispurig, auf verengten Fahrbahnen, über die Gegenfahrbahn umgeleitet.

Neuer Straßenbelag für 7,5 Millionen Euro

Der knapp zehn Kilometer lange Autobahnabschnitt hat zum letzten Mal vor 25 Jahren einen neuen Fahrbahnbelag bekommen. Jetzt wird die Autobahn mit einem besonders geräuscharmen, sogenannten Splittmastixasphalt gedeckt. Die Baumaßnahme soll rund 7,5 Millionen Euro kosten.

Jeden Tag 50.000 Fahrzeuge

Die A93 ist die wichtigste Nord-Süd-Straßenverbindung in Ostbayern. Der Autobahnabschnitt bei Schwandorf wird nach der jüngsten Verkehrszählung jeden Tag von mehr als 50.000 Pkw und Lastwagen befahren.