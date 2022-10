A93 bei Pentling nach Unfall gesperrt

Die A93 Holledau Richtung Regensburg ist zwischen Bad Abbach und Regensburg-Süd nach einem Lkw-Unfall noch längere Zeit gesperrt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilt, wird die Sperrung noch bis mindestens 10 Uhr andauern.

Lkw-Fahrer walzt Betonleitplanke nieder

In einer Baustelle im Bereich Pentling im Landkreis Regensburg hat ein Kleintransporter in der Nacht auf Dienstag einen Reifen verloren. Weil ein Lkw ausweichen musste, kam dieser links von der Fahrbahn ab und walzte eine Betonleitplanke auf einer Länge von rund 500 Metern nieder, so der Sprecher. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehr wird bei Bad Abbach ausgeleitet

Die A93 ist in Richtung Hof komplett gesperrt, in Richtung München ist die Fahrbahn einspurig befahrbar. Derzeit wird bei Bad Abbach im Landkreis Kelheim von der A93 ausgeleitet. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 50.000 bis 60.000 Euro.