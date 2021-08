A93-Baustelle bei Regensburg: Autofahrern drohen lange Umwege

Die Fahrbahn auf dem elf Kilometer langen Autobahnabschnitt der A93 zwischen Regensburg-Süd und dem Dreieck Saalhaupt muss in den kommenden Jahren erneuert werden, wie die Autobahngesellschaft mitteilt. Am Samstag (14.8.) beginnen die Vorarbeiten für die Baustelle, es kommt in dem Abschnitt voraussichtlich vier Wochen lang zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Mehr als 20 Kilometer Umweg

Vor allem Autofahrer, die aus Richtung Landshut nach Regensburg fahren, sind betroffen. Weil die Verkehrsführung am Dreieck Saalhaupt umgebaut wird, ist dort die Überfahrt von der B15neu auf die A93 Richtung Regensburg gesperrt. Die Autobahngesellschaft empfiehlt als Ausweichroute, auf der A93 in Richtung München zur Anschlussstelle Hausen zu fahren und dort in Richtung Regensburg zu wenden. Das ist allerdings ein Umweg von mehr als 20 Kilometern. Diese Sperrung am Dreieck Saalhaupt gilt voraussichtlich bis 10. September.

Tempo 60 bei Pentling und Bad Abbach

Zu Einschränkungen kommt es wegen der Bauarbeiten in dieser Zeit auch an den Anschlussstellen Bad Abbach und Regensburg-Süd. Hier gilt auf der A93 ab Samstag bis Mitte September jeweils Tempo 60.