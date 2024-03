A93 am Sonntagvormittag bei Regensburg total gesperrt

Am Sonntagvormittag (17.03.) wird der Pfaffensteiner Tunnel bei Regensburg gesperrt. Das bedeutet die Autobahn A93 ist zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Nord und Regensburg-Pfaffenstein in beiden Fahrtrichtungen für etwa sechs Stunden gesperrt.

Lautsprecheranlage für den Notfall wird überprüft

Grund für die Sperrung ist ein notwendiger Testlauf der Anlage für die Notfalldurchsagen im Tunnel Pfaffenstein. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Umleitungsstrecken ab den jeweiligen Anschlussstellen sind ausgeschildert. Konkret ist der Pfaffensteiner Tunnel am Sonntag zwischen 6 und 12 Uhr gesperrt. Die Sperre ist laut Autobahn GmbH notwendig, weil bei laufendem Verkehr die Autofahrer durch die Durchsagen irritiert wären.

Hintergrund: Zu den Sicherheitseinrichtungen im Tunnel zählt eine leistungsstarke Tonanlage, mit der im Falle eines Unfalls, einer Havarie oder eines Brandes per Lautsprecherdurchsage Anweisungen an die im Tunnel befindlichen Verkehrsteilnehmer gerichtet werden. Beispielsweise kann die Anlage auffordern, die Fahrzeuge stehen zu lassen und umgehend die Tunnelröhre über den nächsten Notausgang zu verlassen. Die Lautstärke der Durchsagen ist so eingestellt, dass Autofahrer sie im Ernstfall trotz der Fahr- und Motorgeräusche im Tunnel gut verstehen.

Sonntagvormittags am wenigsten Verkehr

Um die Verkehrsbehinderungen auch auf den Umleitungsstrecken so gering wie möglich zu halten, wird der Test in der verkehrsärmeren Zeit am Sonntagvormittag durchgeführt. Aufgrund ihrer Lautstärke sind die Durchsagen auch außerhalb des Tunnels gut hörbar. Daher wird der Testlauf zum Schutz der Anwohner nicht nachts durchgeführt, hieß es.