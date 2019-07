Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A92 bei Essenbach waren beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, sind sie mittlerweile wieder freigegeben. Es kann noch zu Verzögerungen kommen. Ein Pkw mit drei Insassen nahe Essenbach im Landkreis Landshut hatte sich überschlagen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

A9 Sperre Richtung München

Nach einem Unfall in der Nacht musste die Polizei die A9 in Höhe Paunzhausen in Richtung München komplett sperren. Laut Polizei kam ein Lkw-Fahrer von der rechten Fahrspur nach links ab, er fuhr gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen einen Brückenpfeiler. Grund dafür war ein technischer Defekt an der Lenkung des Fahrzeugs. Der Fahrer musste aus dem zerstörten Führerhaus befreit werden. Er wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Regensburg geflogen. Für die Bergung des Lastwagens war die Fahrbahn Richtung München bis kurz vor zehn Uhr gesperrt, seither sind zwei Fahrbahnen wieder freigegeben. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Allershausen, Schweitenkirchen und Sünzhausen.