Stau: A92 bei Moosburg wegen Verkehrsunfall stundenlang gesperrt

Die A92 Deggendorf-München ist seit Stunden gesperrt. Der Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Freising betont, ist die Autobahn in Fahrtrichtung München noch geraume Zeit nicht befahrbar.

Mehrere Fahrzeuge kollidiert

Genaue Informationen, wie viele Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind und wie viele Verletzte es gab, konnte die Verkehrspolizeiinspektion Freising noch nicht mitteilen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern an.

Rückstau auf der A92

Zwar wird der Verkehr in Moosburg-Süd von der Autobahn auf eine Umleitung geführt. Der Rückstau auf der A92 bis Altdorf ist jedoch beträchtlich.