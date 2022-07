A9: Zwölf Anzeigen gegen Gaffer nach Lkw-Brand

Nach einem Lkw-Brand auf der A9 hat die Polizei innerhalb von einer Stunde zwölf Anzeigen gegen Gaffer aufgenommen. Auf Facebook verurteilen die Beamten das Verhalten der Verkehrsteilnehmer.

Brennenden Lkw während der Fahrt gefilmt

Demnach hätten Dutzende Fahrer auf der Gegenfahrbahn im fließenden Verkehr Fotos oder Videoaufnahmen von dem brennenden Sattelzug gemacht. Der Fahrer eines Kleintransporters soll dabei während der Fahrt sogar beidhändig sein Handy gehalten haben.

Autofahrer steigt aus und macht Fotos

Ein Autofahrer habe auf dem Beschleunigungsstreifen angehalten und sei ausgestiegen, um ein Foto zu machen. Danach ist er laut Polizeiangaben einfach weitergefahren ohne zu helfen, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Rettungskräfte vor Ort gewesen sein sollen. Er erhält demnach Strafanzeigen wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen sowie unterlassener Hilfeleistung.

Sanktionen gegen weitere Verkehrsteilnehmer

Nach Auswertung der Beweismittel und Zeugenvernehmungen haben die Beamten auch Sanktionen gegen elf weitere Verkehrsteilnehmer eingeleitet. Sie erhalten eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit von mindestens 200 Euro. Außerdem drohe ein Punkt im Fahreignungsregister.

Lkw mit Müsliriegel hatte Feuer gefangen

Am 20. Juni war der mit Müsliriegeln beladene Sattelzug eines 23-jährigen Lkw-Fahrers auf der A9 in Brand geraten. Die Zugmaschine brannte auf Höhe des Autobahndreiecks Nürnberg/Feucht völlig aus. Durch die Löscharbeiten war es in Richtung München zu erheblichen Behinderungen gekommen. Die Verkehrspolizei Feucht hatte bereits am Unfalltag das Verhalten etlicher Autofahrer kritisiert und Maßnahmen angekündigt.