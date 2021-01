Schwere Unfälle: Vollsperrung auf A9, A94 wieder freigegeben

Schwerer Unfall auch auf der A8

Auf schneeglatter Autobahn verlor am Vormittag ein Autofahrer auf der A8 bei Burgau die Kontrolle über seinen Wagen und ist in einen Sattelzug geprallt. Das Auto drehte sich zuvor mehrmals um die eigene Achse, schleuderte nach rechts in die Leitplanke, prallte von dort wieder ab, kollidierte mit dem vorbeifahrenden Lkw und wurde erneut in die Schutzplanke zurückgeschleudert.

Der 62-jährige Autofahrer erlitt laut Polizeibericht nur leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zwei von drei Fahrspuren waren blockiert, inzwischen ist die Autobahn wieder komplett freigegeben. Der Sachschaden wird auf gut 27.000 Euro geschätzt.