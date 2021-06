A9-Sperrung nach schwerem Verkehrsunfall bei Greding

Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der rechten von drei Fahrspuren auf der A9 Höhe Greding unterwegs, als ein Auto von der mittleren Spur hinter ihm einscheren wollte. Wohl weil der 63-jährige Fahrer nach seinem Spurwechsel noch schneller als sein Vordermann war, fuhr er ungebremst in dessen Anhänger.

Unfallverursacher überschlägt sich mehrfach

Daraufhin löste sich dieser und wurde schließlich rechts an den Fahrbahnrand geschleudert. Das Auto des 26-Jährigen riss in die entgegengesetzte Richtung aus und landete in der Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher überschlug sich mit seinem Wagen mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Er wurde mit Kopfverletzungen sowie Verletzungen im Brust- und Bauchraum mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 26-jährige Vorausfahrer wurde mit einem Schleudertrauma in eine Klinik gefahren.

A9 war einige Stunden gesperrt

Warum der 63-Jährige die Spur wechselte, ist unklar. Die Verkehrspolizei Feucht hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Während der Bergungsarbeiten wurde die A9 Richtung München gesperrt. Aufgrund des Wochenendverkehrs kam es zu einem kilometerlangen Stau an der Unfallstelle, laut Polizei waren auch die Umfahrungen überlastet.