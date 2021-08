A9 nach Unfall bei Bayreuth gesperrt: Kraftstoff ausgeaufen

Auf der A9 bei Bayreuth hat es am Montagvormittag einen Unfall gegeben. Aktuell (Stand: 10.44 Uhr) ist die Autobahn im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt, meldet das Polizeipräsidium Oberfranken. In Fahrtrichtung Süden soll bald eine der Fahrspuren freigegeben werden.

A9 bei Bayreuth gesperrt: Lkw in Fahrbahnteilung gefahren

Zwischen dem Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach und der Anschlussstelle Bad Berneck ist ein Lkw in die Fahrbahnteilung gefahren, dabei sei Kraftstoff auf die Straße gelaufen. Wie die Polizei dem BR auf Nachfrage bestätigte, gibt es derzeit keine Verletzten. In Folge der Sperrung kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung ist über die U81 möglich.

Kraftstoff ausgelaufen: Unfallstelle bis nachmittags umfahren

"Die Fahrtrichtung Berlin bleibt bis Nachmittag gesperrt", erklärt ein Sprecher der Polizei. In Richtung Süden werde in Kürze eine Fahrspur für den Verkehr freigegeben. Dennoch empfiehlt die Polizei, die Unfallstelle bis in die Nachmittagsstunden zu umfahren. Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort mit der Bindung des ausgelaufenen Kraftstoffs sowie Aufräum- und Bergungsarbeiten beschäftigt. Das Stauende befindet sich derzeit (10.55 Uhr) auf Höhe des Bindlacher Bergs.