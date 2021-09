A9 musste nach Lkw-Brand im Landkreis Hof voll gesperrt werden

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Berg/Bad Steben und Naila/Selbitz ein Lkw gebrannt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden an, berichtet die Polizei.

Lkw-Brand auf A9: Führerhaus in Flammen

Gegen 22 Uhr hatte ein Lastwagenfahrer auf der A9 bemerkt, dass es aus dem Motorraum seines Fahrzeugs rauchte. Er stellte seinen Lkw ab und stieg aus. Kurz darauf stand das gesamte Führerhaus in Flammen. Die gerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf die Ladung des Lasters verhindern, so die Polizei.

Massive Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen

Weil der Lkw im Baustellenbereich stand, kam es zu Vollsperrungen und massiven Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. In Fahrtrichtung Norden konnte die Strecke gegen 02.00 Uhr wieder freigegeben werden, in Richtung Süden erst gegen 05.15 Uhr, wie ein Sprecher der Polizei auf BR-Nachfrage bestätigte. Der Gesamtschaden beträgt rund 150.000 Euro.