Mordversuch in Reisebus auf der A9: Mann kommt in Psychiatrie

Im Prozess am Landgericht Nürnberg um den versuchten Mord in einem Reisebus im September 2021 ist das Urteil gefallen. Der Beschuldigte wird in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das entschied der Vorsitzende Richter nach dem Ende der Beweisaufnahme und Anhörung der Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft.

Diagnose: Paranoide Schizophrenie

Das Gericht folgte damit der Forderung des Staatsanwalts und der Empfehlung eines psychiatrischen Gutachters, der bei dem 31 Jahre alten Beschuldigten eine paranoide Schizophrenie festgestellt hatte. Der Mann sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer. Es seien "erhebliche rechtswidrige Taten" zu erwarten.

Unvermittelt: Brutale Attacke im Reisebus

Ende September 2021 hatte der Beschuldigte unvermittelt einen schlafenden Mitfahrer in einem Reisebus angegriffen. Zunächst schlug er ihn mehrfach gegen den Kopf und trat und stampfte dann auf das am Boden liegende Opfer ein. Dabei war die Wucht der Tritte so groß, dass die Turnschuhe des Beschuldigten einen Abdruck auf dem Gesicht des Opfers hinterließen.

Der 31-Jährige hatte die Schläge und Tritte im Prozess zugegeben. Das 20-jährige Opfer erlitt damals unter anderem eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Auch einer Frau schlug der Beschuldigte ins Gesicht, die dem Opfer zu Hilfe gekommen war. Zwei Ersatzbusfahrer konnten den Angreifer schließlich wegdrängen.

Richter folgt im Urteil der Staatsanwaltschaft

Er habe gedacht, dass ihn sein Opfer töten wollte, sagte der Beschuldigte beim Prozessauftakt im April vor Gericht. Aufgrund der Schwere des Angriffs forderte die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung.

Die Verteidigung plädierte dagegen lediglich auf versuchten Totschlag – immerhin habe sich der Beschuldigte aus seiner Sicht in einer "ausweglosen Situation" befunden. Dieser Argumentation folgte der Vorsitzende Richter allerdings nicht.

31-Jähriger bekundete Reue vor Gericht

Der Beschuldigte sagte in der Verhandlung, dass er die Tat bereue. "Ich möchte eine zweite Chance haben. Ich werde in der Klinik bleiben, solange es erforderlich ist, und dann möchte ich, dass ich wieder entlassen werde."

Der Vorfall hatte Ende September auf der A9 bei Hilpoltstein für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt. Der Beschuldigte befindet sich seit dem Abend in der Psychiatrie.