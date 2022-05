A9: Lkw-Fahrer stirbt auf Rastplatz bei Feuer in Führerhaus

Im Landkreis Kulmbach ist ein 34 Jahre alter Mann bei einem Brand im Führerhaus seines Fahrzeugs ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer konnte sich nach Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig ins Freie retten.

Ursache für Feuer in Führerhaus unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache war am Samstagabend kurz nach 19 Uhr am Rastpark Himmelkron in der Bayreuther Straße im Führerhaus des Lastwagens eine starke Rauchentwicklung aufgetreten. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe bereits die komplette Fahrerkabine in Flammen gestanden. Das Feuer war schnell gelöscht, doch bei dem Fahrer konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.