A9: Hustenfall führt zu schwerem LKW-Unfall

Wegen eines heftigen Hustenanfalls hat ein LKW-Fahrer, der am Freitagmorgen (11.02.) auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war, die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam der LKW, kurz nach der Rastanlage Fränkische Schweiz, von der Fahrbahn ab und walzte 40 Meter Leitplanke nieder. Dabei riss auch der Kraftstofftank auf, so dass mehrere hundert Liter Diesel ins Erdreich flossen. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Zehn Stunden Bergungs- und Aufräumarbeiten auf der A9

Die Bergung des noch beladenen Sattelzugs und die Reinigung des Untergrunds gestalteten sich laut Polizei aufwändig und langwierig. Mehrere Kubikmeter Erde mussten ausgehoben werden, um Folgeschäden für die Umwelt zu vermeiden. Während der fast 10-stündigen Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es immer wieder zu Stauungen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.