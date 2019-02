A9: Erhebliche Behinderungen durch mehrere Karambolagen

Eigentlich waren es zwei Unfälle heute Mittag auf der A9 in Richtung Nürnberg - mit 14 beteiligten Fahrzeugen: Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage sagte, waren zunächst in Höhe Neufahrn zwei Autos zusammengestoßen. Es bildete sich ein Stau - in den zwölf weitere Autos auffuhren. Verletzt wurde niemand.

Die Unfälle sorgten für erhebliche Verkehrsbehinderungen Richtung Nürnberg. Inzwischen sind beide Unfallstellen geräumt.