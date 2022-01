A9 bei Münchberg: Zwei Schwerverletzte nach Milchlaster-Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der A9 bei Münchberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache bei einem Überholvorgang einen Milchlaster. Daraufhin überschlug sich der Pkw.

Beifahrer schwebt nach Unfall auf A9 in Lebensgefahr

Die beiden Insassen, die 53-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Ehemann, wurden dabei schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Neben Einsatzkräften war auch ein Rettungshubschrauber bei dem Unfall, der sich zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Münchberg-Nord in Fahrtrichtung Berlin ereignet hatte. Noch am Sonntagnachmitttag war die A9 in Richtung Berlin gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.