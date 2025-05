Polizeieinsatz: Prügelei in Flixbus auf A9

Es ist eine lange Fahrt: Der Flixbus war in der Nacht zu Sonntag von Zagreb über Bayern nach Amsterdam unterwegs. Zwei Männer waren nach Angaben des Busfahrers in Slowenien schon erheblich alkoholisiert zugestiegen. Bei jedem Stopp an einer Raststätte versorgten sich die Freunde weiter mit Alkohol. So wurden die 37- und 38-Jährigen immer betrunkener und aggressiver, berichtet die Verkehrspolizei Ingolstadt.

Erst flogen im Bus Worte hin- und her, dann die Fäuste

Zuerst stritten sie sich verbal, es folgte eine Rangelei, die dann auf Höhe Kinding im Landkreis Eichstätt zu einer handfesten Schlägerei eskalierte. Die Lage in dem Flixbus drohte auch für die Mitreisenden gefährlich zu werden. Denn einer der Männer hatte laut Polizei ein Springmesser dabei, bedrohte die anderen Fahrgäste und schrie: "Ich bring' euch alle um!" Das Messer zog er dabei aber nicht.

Busfahrer rief die Polizei und stoppte auf Standstreifen der A9

Der Busfahrer setzte einen Notruf ab und hielt auf dem Standstreifen der A9 Richtung Nürnberg Höhe Altmühltal. Vier Polizeistreifen kamen. Einer der beiden Betrunkenen flüchtete auf die Autobahn, konnte aber von den Beamten an der Mittelleitplanke festgenommen werden.

Weil es mitten in der Nacht war, gab es nur wenig Verkehr auf der A9. Die Autobahn musste nicht gesperrt werden, so die Polizei. Die beiden Männer konnten nicht beruhigt werden und mussten in Polizeigewahrsam genommen werden. Nachdem die zwei in der Zelle ausgenüchtert hatten, sind sie wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun ermittelt.

Flixbus: Betrunkene Fahrgäste müssen nicht mitgenommen werden

Das Unternehmen Flixbus teilt auf BR-Anfrage mit: Offensichtlich alkoholisierte Fahrgäste dürfen von der Fahrt ausgeschlossen werden. Beim Check-In haben die Fahrer zu überprüfen, ob sich Fahrgäste auffällig verhalten. Bei Belästigung anderer Mitreisenden sind die Busfahrer dazu angehalten, die Person von der Fahrt auszuschließen. Halten sich die Fahrer nicht an dieses Prinzip, folgt eine entsprechende Nachschulung. Zum aktuellen Fall von letzter Nacht sei die interne Prüfung noch nicht abgeschlossen, so ein Flixbus-Sprecher.