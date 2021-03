A9 bei Hof: Hoher Sachschaden nach Sportwagen-Unfall

Der Fahrer eines Sportwagens hat auf der A9 nahe der Tank- und Rastanlage Frankenwald-Ost im Landkreis Hof einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Unfall am Freitag an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von 85.000 Euro. Der 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Mann verlor Kontrolle über sein Fahrzeug

Der Unfall ereignete sich, als der Mann von einer Rastanlage wieder auf die Autobahn fahren wollte. Dabei habe er die Fahrbahnbegrenzungslinie der Beschleunigungsspur überfahren. Als er sich dadurch auf der rechten Fahrspur der Hauptfahrbahn befand, musste der Mann dem nachfolgenden Verkehr ausweichen und verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto.

Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einer Fahrbahnbegrenzung aus Beton. An den Einrichtungen der Straßenmeisterei Münchberg entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro.