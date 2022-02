A9 bei Bayreuth: Lkw-Fahrer nach Unfall im Führerhaus verbrannt

Auf der A9 ist am Sonntagmorgen im Landkreis Bayreuth ein Lkw-Fahrer im Führerhaus seines Lastwagens verbrannt. Ob er zu diesem Zeitpunkt noch am Leben oder bereits vorher in Folge des Unfalls gestorben war, ist aktuell nicht bekannt, so ein Sprecher der Polizei im BR-Gespräch.

Lkw-Unfall auf A9: Fahrer im Führerhaus verbrannt

Gegen 5.00 Uhr morgens sei der Lkw demnach auf der A9 zwischen Bayreuth-Süd und Trockau aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kippte der Lastwagen auf die Seite und fing Feuer. Während sich der Beifahrer verletzt aus dem Führerhaus befreien konnte, schaffte der Fahrer das nicht mehr.

Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall im Kreis Bayreuth

An der Unfallstelle ist die A9 ist aktuell (Stand: 9.00 Uhr) weiterhin teilweise gesperrt. Der Verkehr wird vorbeigeleitet. Es kommt nicht zu übermäßigen Verkehrsbehinderungen, so der Polizeisprecher. Weitere Details zum Unfallhergang sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.