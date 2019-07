A9 bei Bayreuth: Feuerwehrfahrzeug verunglückt bei Übungsfahrt

Ein vollbesetzter Feuerwehrgeräte-Transporter ist auf einer Übungsfahrt am Bindlacher Berg verunglückt. Der Transporter war am Sonntag früh auf der A9 in Richtung Norden unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn ins Schlingern geriet, so die Polizei.

Totalschaden am Fahrzeug

Zunächst touchierte das Fahrzeug links eine Schilderbrücke und prallte dann rechts in eine sogenannte Betonleitwand. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die übrigen fünf Insassen kamen mit dem Schrecken davon. An dem Feuerwehrtransporter entstand mit 350.000 Euro ein Totalschaden.