A9 bei Bayreuth: Betrunkener LKW-Fahrer parkt auf der Autobahn

Einen ungewöhnlichen Platz für eine Pause hat sich ein Lkw-Fahrer auf der A9 in Richtung Berlin ausgesucht. Wie die Verkehrspolizei in Bayreuth mitteilte, war einer Streife am Dienstagvormittag (14.04.) zwischen der Anschlussstelle Trockau und dem Parkplatz Sophienberg ein auf dem Seitenstreifen stehender Sattelzug aufgefallen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht wegen einer Panne dort stand – sondern, weil der Fahrer sich hingelegt hatte zum Schlafen.

2,0 Promille Alkohol im Blut

Nach eigenen Angaben sei er zum Weiterfahren zu müde gewesen. Ein Alkoholtest bei dem 51-jährigen Ukrainer ergab einen Wert von 2,0 Promille. Laut Kontrollgerät stand der Lkw bereits rund zwei Stunden auf der Autobahn. Ein Gutachten soll nun Aufschluss darüber geben, mit wie viel Promille der Mann unterwegs war, als er das Fahrzeug noch lenkte.