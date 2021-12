A9/Bayreuth: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A9 am Bindlacher Berg sind am Mittwoch zwei Frauen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden ins Bayreuther Klinikum, so die Polizei.

Zwei Frauen bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Demnach habe eine 21-jährige Kurierfahrerin am Vormittag auf feuchter Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei über die Fahrbahn gerutscht. Dabei sei sie gegen die rechte sowie die linke Betonleitwand und das Auto einer 55 Jahre alten Frau geprallt. Beide Fahrerinnen verletzten sich schwer.

55-Jährige muss aus dem Auto befreit werden

Feuerwehrleute befreiten die 55-Jährige aus ihrem Auto. Für die Bergung der Verletzten und die Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Berlin für eine Stunde voll gesperrt werden.