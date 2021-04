08.04.2021, 11:01 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

A9: Baubeginn am Autobahndreieck Bayreuth-Kulmbach

Nach den Bauarbeiten an der A9 im Bereich des Autobahndreiecks Bayreuth-Kulmbach in Richtung Süden soll nun die Sanierung der Strecke nach Berlin beginnen. Die Arbeiten an Fahrbahn und Brücken sollen im September abgeschlossen sein.