A9: Bauarbeiten an der Lanzendorfer Talbrücke enden

Die Arbeiten an der Lanzendorfer Talbrücke auf der A9 bei Himmelkron (Lkr. Kulmbach) werden abgeschlossen. Seit Februar wurde die 22 Jahre alte und über 1000 Meter lange Autobahnbrücke saniert.

Rückbau der Baustelle wird bis 6. Dezember abgeschlossen

Am Mittwoch (27.11.19) startet der Rückbau der Verkehrsführung, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Die Stelle, an der die aus Bamberg kommende Autobahn A70 auf die A9 trifft und weiter nach Berlin führt, soll noch bis Freitag (29.11.19) wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis zum 6. Dezember sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Unfälle, Staus und Ärger

Die Sanierung der Lanzendorfer Talbrücke sei die personell und technisch bislang aufwendigste Baustelle im Bereich der Autobahndirektion Nordbayern gewesen, teilt die Behörde mit. Monatelang sorgte die Großbaustelle für teils massive Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Unfälle ereigneten sich im Baustellenbereich. Im März kam wenige Kilometer vor der Brücke ein Mann zu Tode, der mit seinem Lastwagen ungebremst in ein Stauende raste. Um die Staugefahr zu reduzieren wurde daraufhin die Auffahrt Himmelkron in Richtung Süden gesperrt, was bei Gewerbetreibenden in Himmelkron für Ärger sorgte. Von einer Beeinträchtigung des Wirtschaftsstandortes war gar die Rede. Autofahrer beklagten außerdem schmale Fahrspuren. Wegen des starken Verkehrsaufkommens hielt die Autobahndirektion in der Baustelle zeitweise insgesamt fünf Fahrspuren aufrecht.

Sanierung der Lanzendorfer Talbrücke kostet 20 Millionen Euro

Die Sanierung der Talbrücke war notwendig, weil die in die Jahre gekommene Brücke von bis zu 60.000 Fahrzeugen täglich befahren werde. Unter anderem wurden Kappen, Fahrbahnbeläge und die zugehörigen Abdichtungen der Brücke sowie die Übergangskonstruktionen erneuert. Die Bauarbeiten seien im Zeit- und Kostenplan geblieben teil die Autobahndirektion Nordbayern mit. 20 Millionen Euro waren veranschlagt.