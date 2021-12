A9: Auto rammt Zapfsäule auf Rastanlage und kippt um

Auf der A9 nahe des Berger Gemeindeteils Rudolphstein (Lkr. Hof) hat an der Rastanlage "Frankenwald-Ost" am Samstagvormittag kurz nach 10 Uhr ein Auto eine Zapfsäule gerammt. Dabei ist das Fahrzeug umgekippt und auf der Seite zum Liegen gekommen. Die Rastanlage befindet sich unmittelbar vor der bayerisch-thüringischen Landesgrenze.

Zu schnell bei Schnee: Zapfsäule gerammt, Auto umgekippt

In dem Auto saß eine vierköpfige Familie aus Österreich. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, sei der Unfall wohl wegen der herrschenden Straßenverhältnisse passiert – in Oberfranken schneit es seit den Morgenstunden immer wieder. Das Auto war offenbar zu schnell von der Autobahn A9 in den vollgeschneiten Tankstellenbereich der Rastanlege eingefahren, so der Sprecher weiter. Die Fahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war mit der Zapfsäule kollidiert.

Keine Gefahrenstoffe ausgelaufen - eine verletzte Person

Die Frau wurde leicht im Gesicht verletzt. Zwei Kinder und der Beifahrer blieben unverletzt. An der kaputten Zapfsäule seien keine gefährlichen Betriebsstoffe ausgetreten, heißt es weiter. Der Tankstellenbetreiber hatte den Notstopp für die betroffene Zapfsäule ausgelöst. Der Tankbetrieb an der Rastanlage ist möglich und nur im Bereich der beschädigten Zapfsäule eingeschränkt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.