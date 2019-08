A9 Ausfahrt Lauf übers Wochenende gesperrt

Die Fahrbahndecke auf der A9 im Bereich der Anschlussstelle Lauf in Fahrtrichtung Berlin wird erneuert. Die Arbeiten dauern bis Montagmorgen 6 Uhr an. In diesem Zeitraum ist die die Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Lauf Richtung Berlin gesperrt, wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt. Die Umleitung erfolge über die Anschlussstelle Lauf/Hersbruck und werde ausgeschildert.

Lärmarme Fahrbahndecke

Die Autobahndirektion Nordbayern saniert seit Mitte Juli zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck auf einer Länge von rund sieben Kilometern die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin. Der Straßenbelag wird mit einem lärmarmen Asphalt erneuert. Die Autobahndirektion Nordbayern bittet um erhöhte Vorsicht im Bereich der geänderten Verkehrsführung.