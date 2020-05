A9: 100.000 Euro Schaden und stundenlanger Stau bei Münchberg

Wegen eines Unfalls mit zwei Lastwagen ist es auf der A9 bei Münchberg (Lkr. Hof) zu einem stundenlangen Stau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Lastwagen, der in Richtung Nürnberg unterwegs war, in den Anhänger eines anderen Lastwagens, der wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen parkte. Dadurch rissen die Seitenwände des Anhängers auf und das geladene Verpackungsmaterial verteilte sich über alle drei Fahrspuren.

Kurze Vollsperrung der A9 bei Münchberg

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (28.05.20) gegen 16.30 Uhr. Die Reinigung der Unfallstelle dauerte mehrere Stunden. Nach einer kurzen Vollsperrung der Autobahn leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Erst im März ereigneten sich bei Münchberg in Fahrtrichtung Berlin an einem Tag fünf teils heftige Auffahrunfälle.

Polizei sucht Fahrer eines roten Lastwagens

Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens gab gegenüber der Polizei an, dass ein dritter Lastwagen den Unfall verursacht haben soll. Dieser sei von der Mittelspur auf die rechte Fahrbahn gekommen und habe ihn zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Der Lastwagen soll rot gewesen sein und sich anschließenden unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens verletzte sich bei dem Unfall leicht. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 100.000 Euro.