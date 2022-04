Schwerer Unfall mit vier Verletzten auf der A8 bei Burgau

Nach einem schweren Unfall auf der A8 bei Burgau steht die Ursache noch nicht fest. Eine 64-Jährige war mit ihrem Wagen am Sonntag in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg war sie von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr dann rechts neben der Leitplanke auf dem Grünstreifen mehrere Hundert Meter weiter. Polizeiangaben zufolge gibt es keinerlei Anzeichen, dass sie versucht hätte zu bremsen. Das Fahrzeug durchbrach dann einen Wildzaun und stürzte an einer Brücke eine Böschung hinab. Laut Polizei lässt sich der Abhang aber kaum erkennen, der Grünstreifen sehe an dieser Stelle eben aus.

Verletzte Insassen sollen umgehend vernommen werden

Bei dem Unfall wurden die vier Insassen des Autos verletzt. Die Fahrerin wird aktuell auf der Intensivstation behandelt. Die Frau ist ansprechbar, heißt es. Polizeiangaben zufolge wurde eine Mitfahrerin am schwersten verletzt: Sie musste wegen Bauchverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. Eine weitere Person erlitt eine Lendenwirbelfraktur und soll umgehend operiert werden. Alle Insassen sollen zu dem Unfall vernommen werden, sobald es ihr gesundheitlicher Zustand zulässt, so die Polizei weiter.