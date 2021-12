A8 München - Stuttgart bei Zusmarshausen gesperrt

Auf der Fahrbahn herumliegende Gegenstände haben am Morgen auf der A8 München-Stuttgart offenbar einen folgenschweren Unfall ausgelöst: Nach ersten Angaben der Polizei mussten gegen 6 Uhr zwischen Zusmarshausen und Burgau mehrere Fahrzeuge herumliegenden Lkw-Reifenteilen ausweichen.

Lastwagen streift Leitplanke - Diesel läuft aus

Ein Lastwagen streifte dabei eine Leitplanke und riss sich den Dieseltank auf. Mehrere hundert Liter Kraftstoff traten demnach aus und verschmutzten alle Fahrspuren. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten haben bereits begonnen, werden aber einige Zeit in Anspruch nehmen - so lange bleibt die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Es wird empfohlen, weiträumig auszuweichen.