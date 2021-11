A8 München - Salzburg nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Nach einem schweren Lastwagen-Unfall ist die A8 Salzburg-München zwischen Bad Aibling und Rosenheim-West in beiden Richtungen komplett gesperrt. Kurz nach 8 Uhr stießen in Fahrtrichtung München aus noch nicht geklärten Gründen mindestens zwei Lastwagen zusammen. Nach ersten Informationen läuft an der Unfallstelle Kraftstoff aus. Die Feuerwehr legte wegen der Brandgefahr einen Schaumteppich.

Blockabfertigung als Ursache?

Da auf der A93 an der österreichischen Grenze der LKW-Verkehr seit heute früh wieder blockweise abgefertigt wurde und auch weiterhin nur blockweise durchkommt, hatte es sich am Inntal-Dreieck bis auf die Salzburger Autobahn zurück gestaut. Ob der Unfall damit in Verbindung steht, muss die Polizei noch klären. Die Polizei rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten noch bis in den Nachmittag dauern werden. Allen Autofahrern wird empfohlen, großräumig die A8 in diesem Bereich zu umfahren.