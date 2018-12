13.12.2018, 10:58 Uhr

A8 München - Salzburg nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Lkw-Gespann kommt es auf der A8 in Richtung Salzburg zu großen Behinderungen. Zwischen Grabenstätt und Bergen ist die Autobahn in Richtung Süden gesperrt. Die Sperrung dauert bis in den späten Nachmittag.