vor 28 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

A8: Busfahrer fällt in Sekundenschlaf – 50 Menschen an Bord

Der Fahrer eines Reisebusses ist am Sonntag auf der A8 von Müdigkeit übermannt worden. Gegen 5.45 Uhr fiel der Mann zwischen Holzkirchen und Hofolding in einen Sekundenschlaf. Der Bus war auf dem Rückweg aus Italien – an Bord: 50 Menschen.