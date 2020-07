A8 bei Dettendorf: Landwirtin klagt gegen größeren LKW-Parkplatz

Entlang der Autobahn A8 München-Salzburg gibt es nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern rund 400 LKW-Stellplätze zu wenig. Da die Lkw-Fahrer ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhalten müssen, seien neue Stellplätze dringend notwendig.

Nach dem Bau von Stellplätzen in Holzkirchen und Samerberg sollen nun zwei Parkplätze am Fuße des Irschenbergs in der Gemeinde Bad Feilnbach deutlich erweitert werden: die Parkplätze Eulenauer Filz und Moos.

Lkw-Stellplätze am Fuße des Irschenbergs - Anwohner wehren sich

Doch die Anwohner aus Dettendorf und Umgebung wehren sich. Allen voran die 78-jährige Landwirtin Anna Gigl, die Klage beim Verwaltungsgericht München gegen das Planfeststellungsverfahren der Regierung von Oberbayern eingereicht hat. Ihr Hof liegt rund 50 Meter von der Autobahn entfernt. Der Parkplatz Eulenauer Filz könnte näher rücken, sollte er, wie geplant, erweitert werden. Anna Gigl kämpft auch im Namen ihres Hoferben gegen die geplante Stellplatzerweiterung.