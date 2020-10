Sattelzug mit Kies brennt auf der A8 aus

Beim Brand eines Sattelzugs auf der A8 ist am Montagnachmittag ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als kurz vor der Autobahnbrücke bei Derching die Zugmaschine in Brand geriet. Der mit Kies beladene Sattelzug brannte komplett aus - es entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Feuer vor und hinter dem Fahrer

Der Fahrer des Lastwagens wurde von dem Brand völlig überrascht. Es gelang ihm, sein Fahrzeug zum Stehen zu bringen, obwohl die Elektrik schon ausfiel und Rauch aus den Lüftungskanälen quoll. Als er ausstieg, habe es schon vor der Frontscheibe und hinter dem Führerhaus gebrannt, berichtete er später von den dramatischen Momenten. Nur sein Handy habe er vor den Flammen retten können.

Kreisbrandmeister kritisiert mangelnde Hilfsbereitschaft

Michael Schlickenrieder, Kreisbrandmeister im Landkreis Aichach-Friedberg, kritisierte, es habe nur ein einziger Fahrer angehalten, um bei dem Unfall zu helfen. Wenn ein Betroffener unter Schock stehe, dann könne es passieren, "dass der einfach in den Verkehr reinläuft und von dem her ist ein Ersthelfer an der Einsatzstelle sehr wichtig, weil er sich um die Betroffenen kümmert".

Keine Rettungsgasse gebildet

Der Unfall zog massive Verkehrsbehinderungen nach sich: Zeitweise musste die Autobahn wegen starker Rauchentwicklung in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Für Verzögerungen bei den Bergungs- und Reinigungsarbeiten sorgte auch, dass die anderen Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten.

Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

Da aus dem Tank des Sattelzugs mehrere hundert Liter Diesel-Treibstoff ausgelaufen waren, musste ein Spezialfahrzeug die Fahrbahn reinigen. Ursache des Brandes war den Ermittlern zufolge ein technischer Defekt.