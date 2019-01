16.01.2019, 07:00 Uhr

A8 / B300: Leerer Tanklastwagen bei Dasing umgekippt

Im Bereich der A8-Anschlusstelle Dasing müssen sich Autofahrer am Morgen auf erhebliche Behinderungen einstellen. Auf der B300 Richtung Ingolstadt ist am frühen morgen eine leerer Tanklastwagen umgekippt. Die Bergung nimmt längere Zeit in Anspruch.